الحلول النهائية للقضية الفلسطينية ليست نهائية

2019/07/25 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كم من مرة طرح حل نهائي في تاريخ القضية الفلسطينية، ثم لم يلبث ذلك الحل أن فشل بسبب غياب أسس العدالة وجموح

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