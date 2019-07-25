الحزب الشيوعي السوداني - بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

2019/07/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني إلى جماهير الشعب السودانيتابع الحزب مع جماهير شعبنا تطورات الأحداث في الايام الماضية، فيما يختص بالمرسوم الدستوري، ومحادثات أديس ابابا.1- المرسوم الدستوري:مازال الحزب عند موقفه من رفض الاتفاق السياسي الذي كرّس الحكم العسكري، وكان ضروريا ان يأتي المرسوم الدستوري أولا، وبعده يأتي الاتفاق السياسي.انتظر الحزب طويلا لاستلام مسودة المرسوم الدستوري ، ولكن تأخر استلامه في صيغته ال......

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