أسامة عرابي - في ذكراه السَّابعة.. حلمي سالم: ونصي ما ثَمَّ إلَّا حيرةٌ

2019/07/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_عرابي في ذكراه السَّابعةحلمي سالم : ونصي ما ثَمَّ إلا حيرةأسامة عرابيفقدتِ الحركةُ الشِّعريَّةُ العربيَّة، لا المِصريَّة فحسب، الشَّاعرَ الكبيرَ حلمي سالم (1951- 2012) الصحفي بجريدة الأهالي، ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد الفكريَّة، ورئيس تحرير مجلة قوس قزح الثقافيَّة المستقلة، والحاصل على جائزة التفوق في الآداب للعام 2006 عن مجمل أعماله الأدبية، وأحد مؤسسي جماعة "إضاءة" الشعرية، بعد أنْ عاشَ للش......

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