2019/07/25 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عماد_علي كل يوم ينكشف لنا اكثر كيف غُدر بنانحن الكورد و وصلت الحال الى قتل الرضيع و دفنه و هو حي في حضن امه، و شاهدنا كيف مليء افواهم بالتراب وهم يصرخون دون ان يلقوا رحمة من هؤلاء الذين لازالوا يعيشون في فكر وعقل من ورثهم حتى بعد سقوط الدكتاتورية، و لك يوم يغدرون باسم و توجه و فكر و عقيدة معينة.
هكذا صار الامر، اليوم يعيدون الامر باشكال مختلفة، فهناك من يقول بيعوهم، و الاخر يطلب و يدعوا الى ان يدفنون كما ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - المقابر الجماعية و المواقف العجيبة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هكذا صار الامر، اليوم يعيدون الامر باشكال مختلفة، فهناك من يقول بيعوهم، و الاخر يطلب و يدعوا الى ان يدفنون كما ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عماد علي - المقابر الجماعية و المواقف العجيبة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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