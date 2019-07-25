عماد علي - المقابر الجماعية و المواقف العجيبة

2019/07/25 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي كل يوم ينكشف لنا اكثر كيف غُدر بنانحن الكورد و وصلت الحال الى قتل الرضيع و دفنه و هو حي في حضن امه، و شاهدنا كيف مليء افواهم بالتراب وهم يصرخون دون ان يلقوا رحمة من هؤلاء الذين لازالوا يعيشون في فكر وعقل من ورثهم حتى بعد سقوط الدكتاتورية، و لك يوم يغدرون باسم و توجه و فكر و عقيدة معينة.هكذا صار الامر، اليوم يعيدون الامر باشكال مختلفة، فهناك من يقول بيعوهم، و الاخر يطلب و يدعوا الى ان يدفنون كما ......

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