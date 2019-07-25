علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم

2019/07/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول عن انتشار الفطريات القاتلة في جميع أنحاء العالم كالنار في الهشيم.ويعتقد العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة سمح بتطور candida auris، للعيش في درجات حرارة أعلى، ما يعني أنها قادرة على البقاء حية داخل أجسام البشر.وغالبا ما تقاوم candida auris العديد من الأدوية، ما يجعلها تشكل تهديدا

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