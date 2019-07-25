أسعار النفط ترتفع بعد تراجع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع

2019/07/25 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفعت أسعار النفط ليتداول الخام الأمريكي أعلى 56 دولارًا، بعد تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، وفي ظل التوترات في الشرق الأوسط.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.25% إلى 63.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:48 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما تراجعت أمس عند 63.18 دولار.وارتفعت عقود خام […]

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