2019/07/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو معركة عنيفة بين كلبين وأفعى خطيرة كادت أن تفتك بطفلة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/25 | 11:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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