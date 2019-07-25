2019/07/25 | 11:21

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أكثر من 36 الف حاج عراقي يصلون للديار المقدسة

تأریخ التحریر: : 2019/7/25 11:20

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