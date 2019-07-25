خلاطي يستغرب تلكؤ مشروع ماء البصرة رغم تذليل العقبات ومشارفته على الانتهاء

2019/07/25 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} استغرب عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية النائب عن محافظة البصرة حسن خلاطي تلكؤ مشروع ماء البصرة الكبير رغم المشارفة على الانتهاء منه ووصوله الى مراحله النهائية.

وقال خلاطي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مشروع ماء البصرة الكبير هو مشروع استراتيحي الذي يمكن ان يؤمن المياه الصالحة للاستخدام البشري لاكثر من٥٠% من سكان محافظة البصرة".



واضاف" نكرر دعوتنا الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والوزارات ذات العلاقة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع الصعوبات وتذليل العقبات وتمكين الشركات المنفذة من ادخال الاجهزة والمواد المطلوبة من اجل اكمال المشروع الذي تجاوزت نسبة انجازه اكثر من ٩٥% ، وايصال خدماته الى المواطنين في الربع الاخير من هذا العام".وكانت محافظة البصرة انتفضت ضد اردي الواقع الخدمي وشحة المياه فضلا عن غياب الدور الحكومي في حل الازمة.انتهى

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