الكعبي: سنتصدى لكل من يحاول اعادة الروح لسياسات البعث وتبييض حقبته الدموية السوداء

2019/07/25 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

لفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الخميس، الى ان النظام الدكتاتوري البعثي حاول بكل طريقة إخفاء جرائمه عن مرأى العالم ، غير ان عدالة السماء تظهره بين يوم وآخر على حقيقته الدموية التي زرعت بعظام الشهداء من الرجال والنساء والأطفال الرضع ، مؤكدا ان اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تضم رفاة نساء وأطفال في مدينة السماوة بعد مرور ١٦ عاما ، اخرس كل من يحاول تمجيد او اعادة الروح لحقبة سوداء ونظام سفك دماء شعبه طوال فترة حكمه .

وعزى في بيان حصلت عليه "الاتجاه برس"، الشعب العراقي وعوائل ضحايا مقبرة المثنى من اهلنا الكورد ، داعيا الحكومة الى إيلاء اهتمام ودعم إضافي الى لجنة المقابر الجماعية عبر زيادة التخصيصات المالية ، وعدد أفراد الكوادر العاملة على هذا الملف الأنساني ، بما يساهم في تنشيط عملها والبدء بسياسة تدويل هذا الملف لتعريف العالم بحقبة مظلمة مر بها العراق ، مطالبا الجهات المعنية لدعم وتفعيل عمل مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعاني من ضعف واضح حال دون إتمام الواجبات والمهام التي أنشأت لاجلها .

وتعهد الكعبي بتصديه مع كل المخلصين لكل المحاولات التي تحاول اعادة الروح لسياسات البعث وصدام وتمجيده وتبييض حقبته السوداء ، منتقدا الصمت السياسي والاعلامي الدولي ازاء هذه الفاجعة الجديدة التي راح ضحيتها الأبرياء ، مثنيا على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمات إنسانية دولية لمساعدة العراق في عمليات العثور على المقابر الجماعية في كل أنحاء البلاد .

KKK

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