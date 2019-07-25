محمد عساف ينجح في امتحان عبد الحليم حافظ

2019/07/25 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألق الفنان الفلسطيني محمد عساف في ليلة من مهرجانات بعلبك الدولية المكرسة للفنان الراحل عبد الحليم حافظ “ليلة مع عبد الحليم”.وأثبت نجم برنامج “أراب آيدول” براعته وقدرته على تقديم أغنيات العندليب الأسمر، رغم خبرته المتواضعة، وأدى مع المصريين نهى حافظ ومحمد شوقي باقة من أرشيف الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، من بينها: “جبار” و”لست

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