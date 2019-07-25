2019/07/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول بكل طريقة إخفاء جرائمه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: سنتصدى لكل من يحاول إعادة الروح لسياسات البعث وتبييض حقبته السوداء) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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