2019/07/25 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال العضو في مجلس مكافحة الفساد سعيد ياسين، إن مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن المطلوبين بقضايا فساد.وأضاف ياسين في حديث متلفز لـ”قناة العراقية” ان “هناك وزراء ومسؤولين مطلوبين بأكثر من قضية فساد”.وأشار ياسين الى أن “الفاسدين سيحاكمون بموجب القانون العراقي دون تمييز”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس مكافحة الفساد يتوعد الفاسدين بمحاكمة “دون تمييز” المركز الخبري الوطني.

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