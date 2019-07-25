2019/07/25 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الخميس، عن تنفيذ مشروع لبناء 33 ألف وحدة سكنية ببغداد والمحافظات باعتماد المدن السكنية.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاسكان جابر الحساني في حوار مع صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن وزارته “وضمن البرنامج الحكومي لرئاسة الوزراء المتضمن توفير سكن ملائم لكل مواطن، تسعى لتوفير السكن للمواطنين كافة بشقين، الاول توفير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار تعلن تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية في بغداد والمحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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