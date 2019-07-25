2019/07/25 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل الإعلام المكسيكية، إن" الشرطة اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما بشبهة إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين.وكانت قد وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المقهى، وعملت على إخلاء المصابين وجمع الأدلة من المكان.يشار إلى أن مقتل الإسرائيليين يأتي بعد يوم واحد فقط من هبوط الإسرائيلي إيرز أكريشبسكي الذي هرب من السجن قبل 18 عاما، وعاش في المكسيك باسم مستعار "ريكاردو لوبيز". وتم اعتقاله مطلع الأسبوع الجاري من قبل وحدة شرطة مكسيكية خاصة بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية.انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تقتل اسرائيليين في أحدى مقاهي مكسيكو سيتي في المكسيك) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة تقتل اسرائيليين في أحدى مقاهي مكسيكو سيتي في المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).