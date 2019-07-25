2019/07/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة مدينة مكة المكرمة في السعودية، البدء بتوزيع “آيس كريم” وبشكل مجاني في عدد من المواقع بالمدينة، وعلى مدى 12 يوما.وذكرت أمانة مكة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “و‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية، قسم البرامج الاجتماعية، تطلق مبادرة توزيع آيس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مكة المكرمة توزع الآيس كريم مجانا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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