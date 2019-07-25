نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري

2019/07/25 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس التونسي للمستشفى خلال شهر واحد.وقالت إذاعة (موزاييك) واسعة الانتشار في تونس، إن السبسي (92 عاماً) نقل للمستشفى بعد […]

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