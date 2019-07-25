نائب تكشف عن ضغوطات لوقف التحقيق بملفات التهريب وغسيل الأموال من قبل مفتشية وزارتي المالية والداخلية

2019/07/25 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، عن ضغوطات لوقف التحقيق بالملفات الخاصة بالتهريب وغسيل الأموال من قبل مفتشية وزارتي المالية والداخلية، فيما طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستلام تلك الملفات.وقالت نصيف في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “المفتش العام بوزارة المالية لديه […]

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