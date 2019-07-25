بعيدا عن مضيق هرمز وتوتراته.. مشروع سعودي لتصدير النفط عبر البحر الاحمر

2019/07/25 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع شركة “أرامكو” السعودية استكمال مشروع توسعة خط أنابيب للنفط يمتد من شرق المملكة إلى غربها بحلول ايلول المقبل، ما سيخفف من الاعتماد على مضيق هرمز في تصدير الخام.وجائت مصادر مطلعة أن تنفيذ المشروع سيزيد من تصدير النفط عبر الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر، متجاوزا مضيق هرمز، الذي يشهد توترا بشكل متزايد مؤخرا.[…]

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