أسعار الذهب تنزل بارتفاع الدولار في السوق العالمي

2019/07/25 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.ويجتمع البنك المركزي الأوروبي حسب رويترز في وقت لاحق اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.وبحلول […]

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