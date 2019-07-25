2019/07/25 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض مناطق العراق الى 50 مْ.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النعيم نيوز ”، نسخة منه، أن “طقس اليوم الخميس سيكون حاراً في عموم مناطق البلاد فيما تبلغ الحرارة العظمى بالمنطقة الجنوبية 50 مْ”.وأضافت، ان “طقس غد الجمعة سيكون مشمساً حاراً ولا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد النعيم نيوز.

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