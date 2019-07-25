شرطة البصرة تضبط ٤٣ كغم من المخدرات

2019/07/25 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية شرطة البصرة، عن ضبط ٤٣ كغم من المخدرات.

وقال بيان للمديرية، تلقته، العهد نيوز، اليوم، ان "معلومات توفرت لتهريب كميات كبيرة من

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