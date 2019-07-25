صحيفة: غاريث بيل يرفض الاستسلام ويريد البقاء مع ريال مدريد

2019/07/25 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن المهاجم الويلزي غاريث بيل، يرفض الاستسلام ويصر على البقاء مع ريال مدريد، رغم تصريح مدربه الفرنسي

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