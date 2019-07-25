حكومات إسرائيل المتعاقبة.. واقع احتلالي لا ينتج إلا وعياً احتلالياً

2019/07/25 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقد استنفد العقل بالفعل من خلال جميع حسابات الخبراء وتحليلات المفسرين استعداداً للانتخابات: من سيذهب مع من، من سينفصل عن من، من

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