2019/07/25 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت مجلة “فارايتي” خبر وفاة الممثل الهولندي المشهور، روتغر هاور، عن عمر يناهز 75 عاما، وأوضحت أن الممثل توفي يوم الجمعة 19 يوليو، ودفن اليوم الأربعاء.واشتهر هاور بأفلام “Blade Runner” و”Call of the Ancestors” و”Blind Rage” و”Night Hawks” وسلسلة “Tenth Kingdom” و”The Great Merlin”.وولد الممثل الهولندي في 23 يناير 1944، حيث حصل على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الممثل المشهور روتغر هاور عن عمر يناهز 75 عاما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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