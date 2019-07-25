سقوط مقاتلة من طراز ميغ-29 في بحر قزوين

2019/07/25 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية

الأذربيجانية اختفت خلال رحلة تدريبية من على شاشات الرادار، وعلى

الأرجح سقطت في بحر قزوين.وصرحت الوزارة بأن الطائرة من طراز "ميغ-29"، التابعة لسلاح الجو

الأذربيجاني خلال رحلة تدريبية اختفت فجأة من الرادار يوم 24

يوليو/تموز حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، وحسب البيانات

الأولية، تحطمت الطائرة وسقطت في بحر قزوين.وشددت الوزارة، أنه يتم الآن اتخاذ تدابير عاجلة للبحث عن الطيار

وإنقاذه.وخرجت طائرة "ميغ-29" إلى حيز الوجود في القرن الماضي، وكانت تعتبر من

أفضل المقاتلات السوفيتية.وتظل هذه الطائرة في الخدمة في الجيش الروسي.



ويُتوقع أن تعيش عمرا

طويلا بعد تعديلها وتطويرها.وزودت "ميغ-29" المعدلة بإلكترونيات الطيران الرقمية، وضمت إلى

أسلحتها صواريخ مضادة للسفن.



كما حصلت على هوائي جديد لاكتشاف الأهداف

الأرضية.



وارتفع مداها من 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر.وتقدر طائرات "ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-29إم" على تحقيق مهام كثيرة،

وتستطيع التغلب على الطائرات المعادية في المعركة القريبة.

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