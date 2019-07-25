الكعبي: سنتصدى لكل محاولات إعادة الروح لسياسات البعث وصدام

2019/07/25 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادتوعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، بالتصدي لكل محاولات إعادة الروح لسياسات البعث وصدام، منتقدًا “الصمت” السياسي والإعلامي الدولي بشأن المقبرة الجماعية في المثنى.

وقال الكعبي في بيان تلقت “كلكامش برٍس” نسخة منه إنه “سيتصدى مع كل المخلصين لكل المحاولات التي تحاول إعادة الروح لسياسات البعث وصدام وتمجيده وتبييض حقبته السوداء”، منتقداً “الصمت السياسي والإعلامي الدولي ازاء هذه الفاجعة الجديدة التي راح ضحيتها الأبرياء”.

وأشار الكعبي إلى أن “اكتشاف مقبرة جماعية جديدة تضم رفات نساء وأطفال في مدينة السماوة بعد 16 عامًا، أخرس كل من يحاول تمجيد أو إعادة الروح لحقبة سوداء ونظام سفك دماء شعبه طوال فترة حكمه”.

وطالب الكعبي، الحكومة بـ “إيلاء اهتمام ودعم إضافي إلى لجنة المقابر الجماعية عبر زيادة التخصيصات المالية، وعند أفراد الكوادر العاملة على هذا الملف الإنساني، بما يساهم في تنشيط عملها والبدء بسياسة تدويل هذا الملف لتعريف العالم بحقبة مظلمة مر بها العراق”.

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