الاستثمار النيابية: سنستجوب وزير الاتصالات لرفضه “الجيل الرابع” من الإنترنت

2019/07/25 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي سعدون اللامي، الخميس، نية اللجنة استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي لرفضه الرخصة الرابعة وإدارته السيئة للوزارة”.

وقال اللامي في تصريح لـ “گلگامش برس” إن “هناك تقصيرًا واضحًا لدى وزارة الاتصالات”، مبينًا أن “أغلب الدول المجاورة وصلت الى الرخصة الرابعة ولكن العراق لا يزال في الرخصة الثالثة”.

وأشار الى أن “لجنة الاقتصاد والاستثمار وجهت كتابًا الى هيأة الإعلام والاتصالات حول الرخصة الرابعة، لكن الإجابة كانت برفض وزير الاتصالات للرخصة الرابعة ، بحجج واهية”.

وأضاف: “سوف تحقق اللجنة مع وزير الاتصالات عن أسباب رفضه للرخصة الرابعة”، موضحًا أن “اللجنة خاطبت الوزارة عن إمكانية إدارتها للرخصة الرابعة بإمكانيات الوزارة وموادرها ونصب المحطات من قبلها لكنها رفضت”.

وبيّن أن “اللجنة سوف تستجوب وزير الاتصالات نعيم الربيعي لرفضه الرخصة الرابعة وسوء إدارته للوزارة”، مشيرًا الى أن “الاتصالات والإنترنت فيها واردات كبيرة للبلد ولا بد من استثمارها بالشكل الصحيح”، مستدركًا “لكن الفساد الموجود في مؤسسات الدولة منع وصول الأموال الى الدولة بشكل صحيح”.

وأردف أن “هناك خللًا في وزارة الاتصالات وإدارتها غير الصحيحة وعدم استطاعتها إدارة رخصة الرابعة”.

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