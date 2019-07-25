2019/07/25 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yNl8CtkNUMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو |قانون حقوق الصحفيين .. مالذي قدمه وغيره؟) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار اخر مع احمد الحلو |قانون حقوق الصحفيين .. مالذي قدمه وغيره؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).