2019/07/25 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.وقالت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري وكالة خطوة برس.

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