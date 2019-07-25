2019/07/25 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن حركة “إرادة” حسين عرب، إن الخطة المشاريع السكنية كانت تهدف لانقاذ الطبقة الفقيرة لكنها تحولت الى مشاريع ربحية للشركات الكبرى.وكتب عرب على حسابه في تويتر يقول إن “الخطة الاستثمارية السكنية هي جاءت لإنقاذ الطبقة الفقيرة وفك الاختناق السكاني و ليس من أجل أن تربح كبرى الشركات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إرادة” تلمح لتحول خطة إنقاذ الفقراء الى مشروع “تشريدي” المركز الخبري الوطني.

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