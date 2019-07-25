دخول محطة الأهوار الكهربائية في سوق الشيوخ للعمل قريباً

2019/07/25 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتوزيع الجنوب، اليوم الخميس، دخول محطة الأهوار في سوق الشيوخ للعمل قريباً.

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