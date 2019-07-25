ليفربول يتعادل مع سبورتينغ لشبونة استعدادا للموسم الجديد

2019/07/25 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل نادي ليفربول الإنجليزي مع منافسه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بهدفين لكل مهما فجر اليوم الخميس ،في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد على ملعب يانكي ستاديوم في الولايات المتحدة الاميركية.

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