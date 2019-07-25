2019/07/25 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الأجواء خلال شهر يوليو بسبب حرائق الغابات في غرينلاند وسيبيريا وآلاسكا، سيعادل ضعف حجمه المنبعث في الشهر ذاته عامي 2004-2005.وقال مارك بارينغتون كبير الباحثين في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى في صفحته بشبكة “تويتر”، “بلغت الحرائق في المناطق القطبية مستوى لم يسبق له مثيل، ومؤشرات انبعاث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالم يحذر من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من حرائق الغابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم يحذر من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من حرائق الغابات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم يحذر من كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من حرائق الغابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).