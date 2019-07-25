مجلس الأعمال الوطني يضع حلول إقتصادية لإنهاء مشكلة البطالة

2019/07/25 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار ، حلولاً لإنهاء مشكلة البطالة في العراق”.وقال العطار في بيان صحفي اليوم، إن”حل مشكلة البطالة يتم بعدة طرق، مضيفاً : الحكومة العراقية عليها رفع الأجور الشهرية يُشجع الموظفين باداء عمل جيد حتى يتحقق عندهم الرضا المادي ويكونون بغنا عن مناسفة العاطلين بعمل ثاني.ويلفت إلى “ضرورة بأن […]

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