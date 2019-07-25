صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر

2019/07/25 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البنك المركزي المصري، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة ملياري دولار، واعتماد اكتمال البرنامج الاقتصادي لمصر بنجاح كبير.

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