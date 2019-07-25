2019/07/25 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن العثور على وكر وضبط 6 صواريخ كورنيت وأعتدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الأنبار.وذكر بيان للخلية تلقاه النعيم نيوز، أنه ‘بناءً على اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، تعثر على وكر شرق عكاشات وتضبط ٦ صواريخ كورنيت ومدفعي ٢٣ ملم و …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكر وضبط 6 صواريخ كورنيت وأعتدة في الأنبار النعيم نيوز.

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