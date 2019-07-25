2019/07/25 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت “شيفروليه” مؤخرا عن نموذجها الجديد من سيارات Corvette الذي تأمل من خلاله اكتساح سوق السيارات الرياضية الفارهة.وجاءت هذه السيارة بهيكل انسيابي غاية في الأناقة، مدروس وفق أحدث معايير أيروديناميكية الهواء، مزود ببابين وفتحات هوائية كبيرة تساعد على زيادة ثبات المركبة على السرعات العالية، وعجلات رياضية كبيرة وعريضة.أما من الداخل فزودتها “شيفروليه” بمقاعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيفروليه تكشف عن سيارة رياضية مذهلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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