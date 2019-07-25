2019/07/25 | 11:48

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بغداد:سومر نيوز

قال النائب عن حركة "إرادة" حسين عرب، إن الخطة المشاريع السكنية كانت تهدف لانقاذ الطبقة الفقيرة لكنها ت...

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