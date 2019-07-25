مجلس مكافحة الفساد يتوعد الفاسدين بمحاكمة “دون تمييز

2019/07/25 | 11:48

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بغداد:سومر نيوز

قال العضو في مجلس مكافحة الفساد سعيد ياسين، إن مجلس القضاء الأعلى طالب برفع الحصانة عن المطلوبين بقضايا...

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