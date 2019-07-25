2019/07/25 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات تضع العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والكويت والإمارات وفلسطين .موعد البطولة في بداية الشهر العاشر المقبل ..مكان إقامتها ستكون اما في البحرين أو الكويت ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات تضع العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والكويت والإمارات وفلسطين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة تصفيات آسيا لكرة الصالات تضع العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والكويت والإمارات وفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).