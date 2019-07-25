“بالفديو”.. وزير الداخلية مخاطباً ضباط المرور: لا بقاء للمقصرين بيننا

2019/07/25 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هدد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، خلال لقائه مجموعة من ضباط مديرية المرور، باستبعاد الضباط الذين يثبت تقصيرهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

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