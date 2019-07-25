2019/07/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحصد النجم البريطاني الشهير إلتون جون ثروة هائلة، بعد صدور النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك”، من عائدات أغاني أشهر أفلام ديزني على الإطلاق.وذكر موقع Le Point، أن النسخة الجديدة من فيلم The Lion King تنتظر نجاحا كبيرا، وهذا يعني أن الموسيقي البريطاني يمكن أن يحصل على مبلغ يصل إلى 13 مليون دولار، مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلتون جون يحصد مبلغا خياليا من فيلم الأسد الملك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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