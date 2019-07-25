الاحزاب الكوردستانية تجتمع في كركوك لمناقشة خوض الانتخابات المحلية بالمحافظة

2019/07/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الخميس اجتماعا لمناقش خوض انتخابات مجالس المحافظات المتوقع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

والاجتماع الذي انعقد كان على مستوى مسؤولي المكاتب الانتخابية للإحزاب الكوردستانية حيث ناقشوا مسألة شمول مجلس النواب العراقي كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المجتمعين بحثوا ايضا مدى امكانية اجراء الانتخابات المحلية في كركوك في ظل الاوضاع الراهنة.

وتشير المعلومات ان المجتمعين سيرفعون تقاريرها الى قيادات الاحزاب التي من المؤمل ان تصدر موقفا موحدا حيال خوضها الانتخابات في كركوك.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم الاثنين على اعتماد القاسم الانتخابي 1.9 بنظام سانت ليغو في الانتخابات المحلية اضافة الى التصويت على لتعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

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