كربلاء تسوق مليون دجاجة حية خلال شهر

2019/07/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة عن تسويق أكثر من مليون دجاجة حية خلال 30 يوماً لسد الحاجة المحلية في المحافظة.

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير الزراعة في المحافظة قوله إن "الفترة الواقعة بين منتصف شهر حزيران ومنتصف تموز شهدت تسويق مليون و162 الفاً و407 دجاجات حية من الحقول العاملة والبالغ عددها 50 حقلاً للأسواق المحلية، فيما بلغ مجموع أوزانها 1976 طناً و92 كيلو غرام".



وبيّن إن "في كربلاء 50 مشروعاً لإنتاج فروج اللحم والتي منحت قروضاً من المبادرة الزراعية للحكومة العراقية ومدعومة الأعلاف والعلاجات البيطرية ومختلف الخدمات للمربين من أجل زيادة المنتج المحلي من اللحوم البيضاء وتقليل استيرادها من الخارج".انتهى

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