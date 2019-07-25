2019/07/25 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الفنان المصري الكبير عادل إمام زميله الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل، فجر اليوم الخميس، بعبارة مؤثرة وصورة.حيث توفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة، الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على “في محاربة مرض السرطان”.وقال حينها “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل إمام ينعي زميله فاروق الفيشاوي بجملة واحدة..



النعيم نيوز.

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