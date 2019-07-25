2019/07/25 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي عن مشروع سياسي جديد يظم سبع محافظات عراقية جديدة سيتم الإعلان عنه خلال شهر اب القادم .النجيفي قال خلال اجتماع حضرته نخب من شخصيات محافظة نينوى ضمت سياسين وشيوخ عشائر ووجهاء وتجار وشباب ومثقفين من عموم المحافظة ان مشروع جبهة الإنقاذ والتنمية الذي يتبناه يتحد مع عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يكشف عن تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية في سبع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يكشف عن تأسيس جبهة الإنقاذ والتنمية في سبع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).