الحشد يصد تعرضا لداعش في أطراف قضاء خانقين

2019/07/25 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أحبطت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تعرضا لداعش في أطراف قضاء خانقين في ديالى.وقال آمر اللواء ٢٣ بشير مزاحم العنبكي في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “قوة من الفوج الثاني التابع للواء ٢٣ في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه […]

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