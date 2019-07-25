مجزرة بحق عائلة ’’عربية’’ تتكون من 8 اشخاص جنوبي كركوك

2019/07/25 | 11:55

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء داقوق، ادريس حاج عادل، الخميس 25 تموز 2019، بارتكاب تنظيم داعش مجزرة بحق عائلة متكونة من 8 أشخاص، جنوبي محافظة كركوك.

وقال حاج عادل لـ(بغداد اليوم)، إن "عائلة عربية القومية تتكون من ثمانية اشخاص تسكن قرية افتخار التابعة لقضاء داقوق، توجهت ليل ، الاربعاء 24 تموز 2019ـ الى مركز القضاء ، واعترض طريقها مسلحون بداعش وتم قتلهم بالكامل".

وأضاف أن " العائلة تتكون من امرأتين واربعة اطفال مع رجليين اثنين وتم قتلهم جميعا على يد تنظيم داعش بالطريق الرابط بين القرية وقضاء داقوق".

بغداد اليوم - النجف

اعلنت شرطة النجف ، الخميس 25 تموز 2019، الاطاحة بارهابي شارك بتنفيذ تفجيرات وهجمات راح ضحيتها المئات في مدن جنوب العراق.

وقال قيادة شرطة النجف في بيان ان "خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بمقتل احد عناصر الحشد الشعبي، بهجوم لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "احد عناصر الحشد الشعبي، قتل بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية في اطراف خا

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، سعد المطلبي، الاربعاء 24 تموز 2019، أن عمليات ارادة النصر العسكرية التي تجري الان في الطارمية ومناطق حزام بغداد، لن تقضي على الارهاب هناك، مبينا أن تلك المناطق بحاجة الى جهود اك

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