2019/07/25 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد، واستخدام الليمون في النظام الغذائي أو عصيره مفيد لعمل الكبد وصحته.ليس عفويا أن يكون استخدام الليمون في الطب الشعبي، الطريقة الأساسية في التخلص من مختلف الأمراض.لذلك يستخدم مستخلص الليمون في صنع العديد من الأدوية والعقاقير الطبية لتعزيز مناعة الجسم وعلاج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليمون وفوائده للصحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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